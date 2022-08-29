مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال

جدة - نرمين السيد - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، التى سمحت لهم أمس الأحد، باقتحام باحات المسجد الشريف من باب "الأسباط" لأول مرة منذ عام 1967 وهو ما أثار ردود فعل فلسطينية غاضبة.





وذكرت وزارة الأوقاف الإسلامية فى القدس، فى بيان صحفى اليوم، أن المستوطنين اقتحموا المسجد من باب "المغاربة" على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات حول "هيكلهم" المزعوم. ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين بصورة شبه يومية، فى محاولة من الاحتلال لفرض التقسيم الزمانى والمكانى فيه كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى فى مدينة الخليل.

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