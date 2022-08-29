روسيا توجه نداء عاجلا بشأن محطة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بيسكوف، أن "الضغط على الجانب الأوكرانى يمكن أن يخفف التوتر العسكرى، كى تتوقف عن قصف هذه المنطقة والأراضى المجاورة لها".

وأشار بيسكوف إلى أن الوفد الروسى المسؤول عن المحادثات حول المحطة، سيضم عسكريين، مشددا على أن روسيا من جانبها، ستكفل الأمن الكامل لوفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل المنطقة الخاضعة للجيش الروسى، مع مراعاة المخاطر المرتبطة بالقصف الأوكرانى المستمر.