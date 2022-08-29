اشتيه يطالب الاحتلال بالإفراج عن الأسرى المرضى والنساء

جدة - نرمين السيد - طالب رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتيه، اليوم الإثنين، حكومة الاحتلال الإسرائيلى، بالإفراج عن الأسرى المرضى والنساء والأطفال من السجون، وحمل حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية برئاسة يائير لابيد مسؤولية المساس بحقوق الأسرى التى أقرتها اتفاقيات جنيف والقوانين الدولية الإنسانية.





وشدد اشتيه – خلال الاجتماع الأسبوعى لحكومته – على دعمه بكل الوسائل نضالات الأسرى الأبطال من أجل كرامتهم وعزة نفسهم. وأوضح أن وزارة الأوقاف، وبتوجيه من الرئيس محمود عباس، ستبدأ بحملة تبرعات لمساعدة منكوبى باكستان والسودان. وتقدم باسم مجلس الوزراء إلى حكومتى وشعبى باكستان والسودان، بالتعزية بضحايا الفيضانات، مُشيرًا إلى أنه سيُطلب من وزارة الصحة والدفاع المدنى تحضير فريق لإرساله لمساندة شعبى الدولتين الشقيقتين.

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