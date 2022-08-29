الفيضانات تجتاح شرق أفغانستان.. ومصرع 18 شخصًا على الأقل

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "شينخوا"، قالت وسائل إعلام محلية، إن فيضانات اجتاحت عدة قرى فى منطقة ساركانو بإقليم كونار الأفغانى، اليوم، ما أسفر عن مصرع 18 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى إصابة 40 آخرين.

وأشارت الوكالة إلى تدمير 579 منزلاً بسبب السيول فى المنطقة الواقعة شرقى أفغانستان.

وكانت الفيضانات والأمطار الغزيرة تسببت فى مصرع أكثر من 200 شخص وإصابة 250 آخرين فى أفغانستان، خلال الشهر الماضى، وفقًا لمسؤولين محليين.