عاجل- حريق على متن عبارة سيارات تقل 300 شخص قبالة السويد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قالت السلطات البحرية السويدية إن عملية إنقاذ كبيرة جارية قبالة الساحل السويدى، حيث اشتعلت النيران فى عبارة على متنها 300 شخص.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الادارة البحرية السويدية، جوناس فرانزين: "اندلع حريق فى سطح السيارة"، مضيفًا أنه "تم إرسال ثلاث مروحيات وسبع سفن إلى مكان الحادث وبدأت عملية اخلاء السفينة".