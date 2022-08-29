الإمارات تبدأ تسيير جسر جوى من المساعدات إلى باكستان

وقال سفير الإمارات لدى باكستان حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابى، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، إنه تم تسيير أول طائرة مساعدات إماراتية إغاثية صباح اليوم إلى باكستان وتحمل على متنها المساعدات الغذائية والإيوائية المتنوعة، على أن يعقبها عدد من طائرات المساعدات الأخرى على مدار الأيام المقبلة لتقديم الدعم للتخفيف من حدة التداعيات التى خلفتها الفيضانات والسيول التى شهدتها باكستان مؤخراً.
وأشار إلى أن تقديم تلك المساعدات يؤكد على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، وأن دولة الإمارات ساهمت على مدار السنوات الماضية فى التخفيف من حدة العديد من الأزمات الإنسانية التى شهدتها باكستان خصوصا ذات الصلة بالكوارث الطبيعية.
وأكد أن الدعم الإماراتى الإنسانى يمتد لتقديم يد العون إلى جميع المجتمعات المتضررة حول العالم انطلاقاً من الدور الإنسانى العالمى لدولة الإمارات.
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