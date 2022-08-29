بريطانيا تستعد لنقل سلاح الجو إلى المطارات المدنية بسبب روسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "ديلى اكسبريس"، يأتى الإجراء البريطانى فى ظل تصاعد التوتر مع روسيا، حيث أشارت الصحيفة إلى أنه سيتم خلال الاختبارات المقررة فى سبتمبر، تقسيم طائرات "يوروفايتر تايفون"، و"إف-16" المتمركزة فى نورفولك ولينكولنشاير واسكتلندا، إلى مجموعات صغيرة لتنتشر فى أطراف البلاد فى عدد من المطارات الإقليمية ذات المدارج القادرة على استقبال هذه المقاتلات.
وقالت الصحيفة البريطانية إن هدف هذا التوزيع، هو ضمان قدرة قوة الرد السريع التابعة لسلاح الجو الملكى البريطانى على الصمود أمام الهجمات المباشرة على قواعدها.
ويأتى الانتشار الجديد للمقاتلات البريطانية فى إطار مفهوم " Agile Combat Employment" أو "رشاقة العمل القتالى"، والذى يهدف إلى السماح للقوات الجوية الملكية بالعمل من عدد أكبر من القواعد، وبالتالى توفير قدر أكبر من المرونة والضمان.
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