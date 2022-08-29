نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة الضمان الاجتماعي المطور 500 ريال هذا الشهر 1444 ما حقيقة ذلك؟.. “الموارد البشرية” توضح نسبة الزيادة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية عن زيادة نسبة العائل بقيمة 20% والتابع بمقدار 96% مما تسبب في انتشار شائعة زيادة الضمان الاجتماعي المطور 500 ريال للمستفيدين، ولكن الوزارة حددت نسبة الزيادة كما ذكرنا، وفيما يلي نتعرف على الحقيقة كاملة مع طريقة التسجيل بالخطوات وآلية الاستعلام عن الضمان والتحقق من نزول الدعم.

ما حقيقة زيادة الضمان المطور 500 ريال؟

لا يوجد زيادة بقيمة 500 ريال ولكن الزيادة المعلن علنها من قِبل الوزارة هي زيادة على النسبة المئوية لكلاً من التابع بقيمة 96% و20% للعائل، على أن تُصرف للمؤهلين الجدد والقدامى بالنظام المطور، وفيما يلي نتعرف على خطوات تسجيل جديد عبر النظام الجديد.

طريقة التسجيل بالضمان المطور

يستطيع من استوفى شروط الحصول على الضمان المطور أن يقوم بالتسجيل به بسهولة باتباع الخطوات التي حددتها وزارة الموارد البشرية كالآتي:

الذهاب إلى موقع الضمان الاجتماعي.

النقر على تسجيل جديد بحالة عدم تواجد حساب للمستفيد.

إضافة المعلومات المطلوبة وتحديد النظام الجديد.

اختيار تسجيل جديد.

تدوين المعلومات المطلوبة برقم الهاتف وتاريخ الميلاد ورقم الهوية.

كتابة رمز التأكيد المرئي والموافقة على شروط وأحكام النظام.

رفع الوثائق من خلال تحميلها بشكل إلكتروني والنقر على إرسال.

الاستعلام عن رقم الضمان

يستطيع المواطن السعودي المستحق لدعم الضمان الاجتماعي أن يتعرف على الرقم الخاص به الذي يمكن من خلاله الاستفسار والاستفادة بكل الخدمات المتاحة من النظام عبر اتباع الآتي:

الذهاب إلى وزارة الموارد البشرية.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

تسجيل رقم بطاقة الأحوال.

تدوين رقم الهوية.

كتابة البريد الإلكتروني.

إضافة رقم الجوال.

تعبئة رمز التأكيد.

النقر على الإرسال.

يصل رمز تفعيل البريد الإلكتروني يجب إضافته من أجل تفعيل الحساب.

الانتظار إلى أن يتم ظهور رقم الضمان.

التأكد من نزول الضمان الجديد

أصبح من مقدور المواطن المسجل في مؤسسة الضمان الاجتماعي أن يقوم بالتأكد من نزول الضمان الجديد من خلال خطوات الاستعلام التالية: