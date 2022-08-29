نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معدلات القبول الموحد 2022 وخطوات التقديم على الجامعات الأردنية عبر admhec.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ المئات من الطلاب يبحثون عن رابط يعرفون من خلاله معدلات القبول الموحد 2022 الأردن للتقدم للجامعات الأردنية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وذلك من خلال رابط وحدة التنسيق في كافة جامعات المملكة الأردنية الهاشمية، وخاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم الأردنية نتائج الطلاب في المرحلة الثانوية، وفي سياق متصل تسرد وحدة تنسيق القبول الموحد في جميع المؤسسات الأردنية ، والحد الأدنى من الحاجة للقبول ، وهو ما يسمح للطلاب الناجحين في المرحلة الثانوية في التسجيل في أي المجالات التي يرون أنها ضرورية لتحقيق أهدافهم طويلة الأجل، وإليكم التفاصيل.

معدلات القبول الموحد 2022 الأردن

يهتم قطاع كبير من طلاب المرحلة الثانوية في الفترة الحالية بمعرفة معدلات القبول الموحد 2022 الأردن، حيث من المفترض أن يبدأ موعد تقديم طلبات الالتحاقبإحدى الجامعات الأردنية في يوم الثلاثاء 23 آب 2022 ويستمر حتى 30 آب 2022 ، وفقا لما أوضحه مهند الخطيب مدير وحدة تنسيق القبول الموحد بالأردن، حيث أوضح أنه ستستمر فترة التسجيل لمدة 7 أيام متتالية ، لذلك تشهد الجامعات الأردنية زيادة كبيرة جدا في حضور الطلاب، ومن أشهر الجامعات في المملكة الأردنية للتسجيل في الكليات :

جامعة محافظة عمان الأهلية.

جامعة الزيتونة الحكومية.

جامعة محافظة جرش الأهلية.

جامعة محافظة البلقاء التطبيقية.

جامعة محافظة البترا.

الجامعة الألمانية الأردنية الدولية.

جامعة تبوك الدولية.

الجامعة الأردنية الحكومية.

جامعة مؤتة.

جامعة آل البيت.

جامعة الطفيلة التقنية.

جامعة الحسين بن طلال.

جامعة اليرموك.

الجامعة الهاشمية.

جامعة العلوم والتكنولوجيا.

خطوات التقديم على الجامعات الاردنية 2022

بعد ان يتعرف الطلاب على معدلات القبول الموحد 2022 الأردن، يمكنهم التقديم على الكليات المتاحة بشكل الكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية: