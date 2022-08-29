“Link” التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للخريجين 1444 هـ (بالفيديو) tpl.etec.gov.sa

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عمر شويل - جدة نتابع معكم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للخريجين، حيث أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية عن موعد بداية تسجيل طلبات الالتحاق في اختبار الرخصة المهنية العام للعام الحالي 2022 للمعلمين والمعلمات، وسنتعرف معكم في هذا المقال عن التفاصيل بخصوص الاختبار، رابط الدخول وكذلك كيفية التسجيل في اختبارات الرخص التعليمية بالنسبة إلى جميع الراغبين من الخريجين أو المعلمين في الترخيص المهني، فتابعوا معنا لتتعرفوا على التفاصيل الجديدة، حيث أعلنت الهيئة عن معايير جديدة هذا العام، فتابعوا معنا.

ما هو اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

وبالنسبة اذا كنت مستجد أو خريج جديد وتريد معرفة ما هي هذه الرخصة، فهي عبارة عن وثيقة تصدرها هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة، حيث يكون حاملها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم وهذا لمدة زمنية معينة وبعدها يتم تجديد هذه الرخصة، وبالطبع لا يمكن لأي شخص مزاولة مهنة التعليم بدون هذه الرخصة وإلا يعتبر مخالفا للقانون.

وينقسم الاختبار إلى قسمين، الأول الاختبار التربوي العام، والثاني الاختبار التخصصي، ويجب على المعلم أو المعلمة تجاوز هذين الاختبارين للحصول على الرخصة، وهذا حسب المعايير التي أعلنت عنها الهيئة مؤخرا، والتي سنتابعها معكم كذلك.

مواعيد التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين

وقد قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية عن الإعلان عن مواعيد اختبار الرخصة المهنية “العام” منذ ايام قليلة بالنسبة للرجال والنساء، وهذه المواعيد تهم كل معلم ومعلمة ويجب وضعها في عين الاعتبار حتى لا تضيع عليهم الاختبارات رخصة المعلم “كفايات المعلمين” الخاصة بكم، والتسجيل في المواعيد:

بداية التسجيل للرجال من يوم 29 أغسطس 2022 ميلادي.

بالنسبة إلى النساء، يبدأ من يوم 5 سبتمبر 2022 ميلادية.

معايير نظام هيئة التقويم والتدريب الرخصة المهنية 2022

وتم الإعلان عبر الحساب الرسمي للهيئة منذ أيام أيضا عن معايير جديدة للقبول للمعلمين والمعلمات في امتحانات الهيئة هي:

الالتزام بالقيم الإسلامية الوسطية، وأخلاقيات المهنية، والاعتزاز بالهوية الوطنية.

التطوير المستمر.

التفاعل بشكل جيد مع التربويين والمجتمع.

أن يكون المعلم ملما بالمهارات اللغوية، والتخصص الخاص به.

إتقان المحتوى الذي سيدرسه، معرفة طرق التدريس العامة والخاصة بالتخصص.

معرفة طرق التخطيط للتدريس.

رابط التسجيل في اختبار التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

ونتابع معكم على الرابط وخطوات التسجيل لاختبار العمل (الرخصة) وهذا عبر موقع منصة هيئة تقويم التعليم والتدريب التابعة إلى وزارة لاتعليم السعودية، وهذا ما يمكنكم عمله بكل سهولة ويتم عبر هذه الخطوات، فتابعوا النقاط التالية وكذلك المقطع حتى يكون كل شيء واضح لكم: