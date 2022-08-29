نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الكليات 2022 المرحلة الثالثة بالمؤشرات ورابط تسجيل الرغبات لجميع الطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت عمليات البحث تزداد حول موعد التقديم في تنسيق الكليات 2022 المرحلة الثالثة، حيث يستطيع طلاب تلك المرحلة وطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة بالإضافة إلى طلاب المرحلة الأولى والثانية الذين لم يتثنى لهم التقديم في مواعيد التنسيق التي تم تحديدها للمرحلتين الماضيتين، التقديم ضمن الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

تنسيق الكليات 2022 المرحلة الثالثة

سيتم فتح باب التقديم على تنسيق الكليات 2022 المرحلة الثالثة لجميع الطلاب الحاصلين على مجموع يبدأ من 50% فأكثر، وكذلك طلاب الدور الثاني الذين تمكنوا من النجاح في الثانوية العامة، حيث يمكن تسجيل الرغبات من خلال رابط تنسيق المرحلة الثالثة، ومن المفترض أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة في موعد أقصاه منتصف سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن يتم إعلان نتيجة طلاب الدور الثاني من الثانوية العامة 2022 والتي سوف تنتهي الامتحانات الخاصة بهم في يوم 30 أغسطس، ويتم إعلان النتيجة بعدها ثم يتمكن الطلاب من تسجيل الرغبات الخاصة بهم على موقع التنسيق الإلكتروني، ومن الجدير بالذكر أنه تم عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق، وتضمن المؤتمر تفاصيل مواعيد مرحلة تقليل الاغتراب بين الكليات والجامعات ومحل سكن الطلاب بحيث تقع الكلية في النطاق الجغرافي لهم.

رابط تنسيق الكليات 2022 المرحلة الثالثة

كما ذكرنا من قبل أنه يستطيع الطلاب الدخول على رابط تنسيق الكليات 2022 المرحلة الثالثة ليتمكن من خلالة تسجيل الراغبات الخاصة بة، ويجب على جميع الطلاب طباعة بطاقة الترشيح بعد ظهور النتيجة من موقع التنسيق والتوجه بها إلى الكلية التي تم ترشيحهم لها لإتمام إجراءات التسجيل والقيد.

ومن الجدير بالذكر أنه كان الحد الأدنى للقبول بالجامعات في تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الشعبة العلمية بفرعيها العلوم والرياضة حوالي 246 درجة فأكثر أي بنسبة 60% فأكثر، وقد بلغ عددهم حوالي 223 ألفًا و294 طالب، في حين أنه كان الحد الأدنى للقبول في الجامعات في تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الشعبةالأدبية 238 درجة فأكثر وذلك بنسبة 58.05% فأكثر، وقد بلغ عددهم حوالي 45908 طالبًا وطالبة.