لينك التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1444 tpl.etec.gov هيئة تقويم التعليم والتدريب

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عمر شويل - جدة يمكن لكافة الراغبين في الحصول على وظيفة معلم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية ويكون ذلك وفق خطواتٍ إلكترونية بسيطة، تتم من خلال منصة النظام الخاص بالرخصة المهنية، ومن الممكن إجراء مختلف الخطوات الاستعلامية بعد ذلك، كي يتعرف المعلم على النتيجة الخاصة بتلك الاختبارات، وفيما يلي ذكره من سطورنا المقبلة، نتحدث بالتفصيل عن كيفية التسجيل، مع بيان بأهم المعلومات حول مواعيد الاختبارات، والتي تتم وفق نظام الرخص المهنية.

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

أهم الخطوات الخاصة بالتسجيل في اختبار الرخصة المهنية تتم إلكترونيًا، وذلك كي يقوم المعلم بتسجيل مختلف بياناته بالمنصة، وذلك كي يكون مُطلِع على كل جديد يخص الاختبارات، ولمعرفة موعد أداء الاختبارات ذاتها، وأبرز الخطوات المطلوبة للقيام بالتسجيل باختبارات الرخصة المهنية ما يلي:

• الدخول الفوري الي رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية.

المعلم، وذلك بالنفاد الوطني الموحد.

• يتم تدوين اسم المستخدم.

• كلمة المرور لا بد من إدخالها، وذلك بشكل صحيح.

• يدخل المستخدم الرمز المرئي، والذي يظهر أمامه.

• يدخل المعلم لملفة الشخصي، وذلك بموقع الرخصة المهنية.

• النقر فوق الخيار تسجيل الآن.

• الضغط بعد ذلك على مربع تسجيل الدخول، ثم تعديل، ثم نقر الخيار موافق.

• تعبئة مختلف البيانات المطلوبة، وذلك بالاستمارة الإلكترونية المرفقة.

• يتم تحديد الموقع الأقرب، والمنطقة التي يسهل على المعلم أن يؤدي فيها الاختبارات، واختيار الفترة الملائمة لأداء الاختبار، سواء صباحية، أو مسائية.

• بعد ذلك يتم النقر على الخيار التالي.

• الضغط على موافقة.

• يتم تحديد الطريقة الخاصة بالسداد للرسوم عن تلك الاختبارات، إما عن طريق البطاقات الائتمانية، أو من خلال استخدام البطاقة مدى.

مواعيد الاختبارات الخاصة بالرخصة المهنية

• الموعد الخاص بنوع الاختبارات التربوية ضمن اختبارات الرخصة المهنية سيكون بدءًا من يوم الحادي عشر من شهر نوفمبر لعام 2022 م، وهو الموافق بالتقويم الهجري للسابع عشر من شهر ربيع ثاني عام 1444 هـ.

• اختبارات التخصصات المختلفة لكل من يقدم من المعلمين، وتلك الاختبارات تكون وفق التخصص لكل مُختبر، وستكون بالحادي والعشرين من شهر يناير عام 2023 م.

وضعت هيئة التعليم والتدريب نظام الحصول على الرخصة المهنية وأهم متطلباتها كما حددت مواعيد الامتحانات وأصدرت تصريحا بالبدء في استقبال طلبات المعلمين للحصول على الترخيص اعتبارا من اليوم الاثنين التاسع والعشرين من الشهر الحالي 2022، والتقدم بطلب للمعلمي، حددت الهيئة أيضا الخامس من سبتمبر القادم موعدا لبدء التسجيل للنساء للامتحانات العامة وسينتهي التسجيل للمعلمين والمعلمات في 8 أكتوبر 2022م.