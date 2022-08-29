السويد تعد لأوكرانيا بحزمة مساعدات جديدة قيمتها 100 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئيسة وزراء السويد، ماجدالينا أندرسون، اليوم الإثنين، عزم السويد على دعم أوكرانيا باستمرار، متهعدة بحزمة مساعدات جديدة بقيمة حوالى 100 مليون دولار، حسبما أفادت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية.





وخلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الأوكرانى دميترى كوليبا، قالت رئيسة الحكومة السويدية، إن حزمة المساعدات الجديدة ستصل إلى مليار كرونة، أى ما يعادل حوالى 100 مليون دولار، نصفها للدعم العسكرى.

وأكدت أندرسون، على أن بلادها "ستظل صديقًا حميمًا وداعمة لأوكرانيا. وسيتم إطلاق حزمة دعم جديدة بقيمة مليار كرونة. وسيخصص 500 مليون كرونة للدعم العسكرى. وسيتم اتخاذ قرار رسمى قريبًا".

وفى نهاية مارس، أيد البرلمان السويدى اقتراح لجنته المالية بالموافقة على نقل معدات لإزالة الألغام و5000 قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات إلى أوكرانيا بقيمة 205 مليون كرونة، أى ما يعادل 21.7 مليون دولار.

وأفادت الحكومة السويدية بإرسال 135.000 وجبة ميدانية و5000 خوذة و5000 درع واق و5000 قاذفة قنابل يدوية "بانسارسكوت 86" إلى أوكرانيا ، وتم تخصيص لهذا الغرض ما يصل إلى 413.5 مليون كرونة، 43.53 مليون دولار.

كما عرض مجلس الوزراء السويدى فى وقت لاحق، نقل "روبوت 17"، وهو صاروخ قصير المدى مضاد للسفن، وبنادق آلية، و5000 قاذفة قنابل يدوية أخرى مضادة للدبابات، إضافة إلى تخصيص 578 مليون كرونة، ما يعادل أكثر من 57.8 مليون دولار، للبنك المركزى الأوكرانى، و20 مليون دولار للدعم العسكرى.