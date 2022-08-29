أسلحة متطورة وأنظمة دفاع جوى.. دعم ألمانى جديد لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن المستشار الألمانى أولاف شولتس، اليوم الإثنين، عزم بلاده على إرسال أسلحة متطورة إلى أوكرانيا، من بينها أنظمة دفاع جوى ورادارات، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





ووفقًا لما نقلته وكالات غربية، قال شولتس خلال زيارة يجريها إلى التشيك: "سنرسل فى الأسابيع المقبلة أسلحة لأوكرانيا تشمل أنظمة دفاع جوى ورادارات ومسيرات "، مؤكدًا أن ألمانيا ستستمر فى دعم أوكرانيا مهما طالت الحرب. وأضاف المستشار الألمانى: "نحن مستعدون للعب دور خاص فى بناء قدرات أوكرانيا الدفاعية والجوية".

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