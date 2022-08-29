عاجل- كارثة.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر بشأن محطة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسى، من أن القتال الأخير بالقرب من محطة "زابوروجيا" للطاقة النووية فى أوكرانيا قد سلط الضوء مجددا على الخطر المحتمل لوقوع كارثة.





ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عما جاء فى البيان الذى أصدره جروسى، إن السلطات الأوكرانية أبلغت الوكالة النووية بتجدد القصف، على الموقع خلال الأيام الثلاثة الماضية، لكنها ذكرت أن جميع أنظمة الأمان لا تزال تعمل ولم تكن هناك زيادة فى مستويات الإشعاع.

وتابع البيان: "القصف الأخير أكد مجددا على خطر وقوع حادث نووى محتمل فى محطة زابوروجيا، وهى أكبر محطة للطاقة النووية فى أوروبا، والتى تسيطر عليها القوات الروسية منذ أوائل مارس ولكن يديرها موظفوها الأوكرانيون".

وقال جروسى، إن أوكرانيا ليس لديها معلومات كاملة حتى الآن عن طبيعة الأضرار الناجمة عن القصف الذى وقع الأيام الماضية، خصوصا أن المحطة تحتوى على ستة مفاعلات نووية، وأنه نقلا عن معلومات من أوكرانيا، فإن جميع قياسات النشاط الإشعاعى فى الموقع كانت ضمن المعدل الطبيعي، ولم يكن هناك ما يشير إلى أى تسرب للهيدروجين.

وأشار إلى أنه يواصل المشاورات مع جميع الأطراف فى الجهود المبذولة لنشر فريق تابع للوكالة كبعثة خبراء إلى المحطة للمساعدة فى ضمان السلامة والأمن النوويين هناك، وستقوم البعثة بتقييم الأضرار المادية التى لحقت بالمنشآت، وتحديد ما إذا كانت أنظمة السلامة والأمن الرئيسية والاحتياطية تعمل، وتقييم ظروف عمل الموظفين، وتنفيذ أنشطة الحماية العاجلة فى الموقع.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى نشر البعثة "فى أقرب وقت ممكن"، وفى الأسبوع الماضى قال الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن، أنه لا يزال "قلقًا للغاية" بشأن الوضع فى وحول المحطة النووية.

وأكد أن لدى الأمم المتحدة القدرة اللوجستية والأمنية فى أوكرانيا لدعم أى مهمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشرط موافقة كل من روسيا وأوكرانيا.