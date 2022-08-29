جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إيه بى سى" الأمريكية، أن الشركات المشغلة لخدمات القطارات من العاصمة إلى بقية أنحاء البلاد، وإلى لندن وفرنسا وبلجيكا، حذرت المسافرين من عدم توفر قطارات بالكثافة الكافية، كما حثت بعضا منهم على الحصول على وسيلة مواصلات أخرى وتشارك سيارات الأجرة.
وينظم عمال السكك الحديدية فى هولندا الإضراب لدعم مطالبهم برفع الأجور وتحسين ظروف العمل، حيث يقولون إنهم يعملون تحت ضغوط كبيرة بسبب نقص العمالة فى الشبكة الوطنية للقطارات، وإنهم بحاجة إلى رفع الأجور لمواكبة التضخم الذى يضرب هولندا وبقية أنحاء أوروبا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعطل حركة القطارات بـ هولندا بسبب الإضرابات العمالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.