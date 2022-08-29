سعر ومواصفات إيفون 14 برو ماكس شبح الهواتف أقوى بطارية تسريبات متوقعة عن الهاتف

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عمر شويل - جدة سعر ومواصفات إيفون 14 برو ماكس اعلنت شركة آبل المشرفة خلال الأيام الماضية عن إصدار ايفون ١٤ بور ماكس وهناك العديد من التحديثات على هاتف ايفون حتى يمكن لجميع العملاء التمتع بكل سهولة بجميع المميزات المتوفرة في هذا الاصدار الجديد حيث تعتبر شركة آبل من اقوي الشركات الموجودة في الوقت الحالي والمفضلة والمعروفة لدي العديد من الأشخاص في جميع انحاء العالم حيث تقدم دائماً العديد من الأجهزة الجديدة بأفضل الإمكانيات الرائعة كما حازت هذه الشركة على إعجاب الجميع تابعوا معانا بعض التفاصيل خلال السطور القادمة.

سعر ايفون ١٤ برو ماكس

يصل سعر ايفون 14 برو max في مصر حوالي 24.000 الحجم يصل إلي ٢٥٦ جيجا بايت، وحجم 512 جيجا بايت يصل سعره إلى 28 ألف جنيه.

كما يبلغ سعر هذا الهاتف في الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ 1100 إلى 1400 دولار أمريكي ويبلغ حجم 256 جيجا بايت ثمنه حوالي 1099 دولار أمريكي.

ويبلغ سعر هاتف ايفون ١٤ برو ماكس إلي 5100 ريال سعودي بالنسبة لحجم 256 جيجا بايت، بينما حجم 512 جيجا بايت سعره 5700 ريال سعودي.

كما يصل سعر الهاتف في الإمارات ودبي حوالي 6000 درهم إماراتي.

مواصفات ايفون ١٤ برو ماكس

هذا الهاتف له العديد من المميزات المختلفة من بينها :