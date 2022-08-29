نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات إيفون 14 برو ماكس شبح الهواتف أقوى بطارية تسريبات متوقعة عن الهاتف في المقال التالي
عمر شويل - جدة سعر ومواصفات إيفون 14 برو ماكس اعلنت شركة آبل المشرفة خلال الأيام الماضية عن إصدار ايفون ١٤ بور ماكس وهناك العديد من التحديثات على هاتف ايفون حتى يمكن لجميع العملاء التمتع بكل سهولة بجميع المميزات المتوفرة في هذا الاصدار الجديد حيث تعتبر شركة آبل من اقوي الشركات الموجودة في الوقت الحالي والمفضلة والمعروفة لدي العديد من الأشخاص في جميع انحاء العالم حيث تقدم دائماً العديد من الأجهزة الجديدة بأفضل الإمكانيات الرائعة كما حازت هذه الشركة على إعجاب الجميع تابعوا معانا بعض التفاصيل خلال السطور القادمة.
سعر ايفون ١٤ برو ماكس
- يصل سعر ايفون 14 برو max في مصر حوالي 24.000 الحجم يصل إلي ٢٥٦ جيجا بايت، وحجم 512 جيجا بايت يصل سعره إلى 28 ألف جنيه.
- كما يبلغ سعر هذا الهاتف في الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ 1100 إلى 1400 دولار أمريكي ويبلغ حجم 256 جيجا بايت ثمنه حوالي 1099 دولار أمريكي.
- ويبلغ سعر هاتف ايفون ١٤ برو ماكس إلي 5100 ريال سعودي بالنسبة لحجم 256 جيجا بايت، بينما حجم 512 جيجا بايت سعره 5700 ريال سعودي.
- كما يصل سعر الهاتف في الإمارات ودبي حوالي 6000 درهم إماراتي.
مواصفات ايفون ١٤ برو ماكس
هذا الهاتف له العديد من المميزات المختلفة من بينها :
- أولا يتميز بوجود سماعات خارجية من نوع عالي للغاية استريو.
- ثانيا لدي هذا الهاتف ميكروفون ثاني يقوم بفضل الضوضاء عند القيام بالتكلم مع الأشخاص الآخرين.
- لديه احدث اصدار من البلوتوث ويتميز بوجود واي فاي ونقطة اتصال.
- كما أنه يحتوي هذا الهاتف على ٦ كاميرات ٤ في الخلف و ٢ في الامام كما يمكن أن تصل دقة الكاميرا الي ١٦ ميجابايت.
- كما أنه يكون السعر مناسب مع العديد من الأشخاص.
- حيث أن هذا الهاتف لا يتأثر بالماء والغبار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر ومواصفات إيفون 14 برو ماكس شبح الهواتف أقوى بطارية تسريبات متوقعة عن الهاتف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.