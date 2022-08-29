رموز سرية في واتساب تفتح مزايا مخفية للمستخدمين: تغيير الخط ونص غامق

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عمر شويل - جدة كشفت مواقع متخصصة في التقنية عن وجود رموز سرية في واتساب تفتح مزايا مخفية للمستخدمين، إذ يمكن فتح فتح نمط كتابة خاص، وهو خط جديد سهل الاستخدام، فيما يأتي ذلك في إطار التحسينات المستمرة التي يعلن عنها تطبيق WhatsApp الأشهر في المراسلة الفورية والذي يستخدمه أكثر من ملياري شخص حول العالم لإرسال واستقبال الصور ومقاطع الفيديو والرسائل النصية.

رموز سرية في واتساب تفتح مزايا مخفية

ونشرت مواقع التقنية رموز سرية في واتساب تفتح مزايا مخفية للمستخدمين، وهي تتلخص في أربعة رموز تأتي على النحو التالي:

إرسال نص يتوسطه خط على واتساب: وتُستخدم هذه الرّموز في الغالب للإشارة إلى وجود خطأ ما، أو يجب تجاهله، ولإضافة خط يتوسط رسائلك، يتم وضع علامة تيلدا (~) على جانبي رسالتك، على النحو التالي: “~ قم بكتابة النص هنا ~”.

تغيير خط واتساب: فمن الممكن تغيير خط الرسائل في واتساب إلى خط أحادي سرّي، وهو الخط الذي يشغل فيه كل حرف وحرف نفس القدر من المساحة الأفقية، ويمكن الحصول على هذه الطريقة من خلال تحديد موقع رمز أحرُف التّجزئة على لوحة المفاتيح، والذي يشبه الفاصلة العليا، إذ يجب النقر باستمرار على الفاصلة العليا وستظهر، ثم وضع ثلاثة من علامات التجزئة قبل الرسالة وبعدها، على سبيل المثال (“`اكتب النص هنا “`)، ويُؤّدي ذلك لوضع رسالة أحادية اللون على واتساب، ما يؤدي بالتأكيد إلى إرباك الأصدقاء.

جعل نص واتساب غامقا: ويمكن كتابة نصّ باللون الغامق بطريقة رائعة للتأكيد على كلمة ما أثناء إرسال رسالة، ويتم ذلك من خلال وضع علامة النجمة على جانبي الرسالة أو العبارة التي نريد تحويلها إلى خط غامق، على سبيل المثال: (* يتم وضع النص هنا *).

نص واتساب مائلا: كما يمكن جعل رسائل واتساب تظهر بشكل مائل، وهي ميزة تعمل باستخدام رموز مختلفة، عن طريق وضع شَرْطة سُفليّة على جانبي الكلمة أو العبارة التي نريد تحويلها، مثل (_ النص هنا_).

واتساب يختبر ميزة تتعلق بصورة البروفايل

ويعمل تطبيق واتساب على ميزة عرض صور الملف الشخصي في الدردشات الجماعية، رُصِدَت في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق المراسلة عبر نظام آبل iOS، الذي يحمل الرقم 22.18.0.72.

ومن المقرر أن تسمح هذه الميزة بظهور صورة الملف الشخصي للمرسل بجوار اسمه، على عكس الوضع الحالي الذي يظهر الاسم فقط بجانب الرسائل، فيما تعد تلك الميزة قيد التحديث على هواتف آيفون فقط، كما أنه ستكون ميزة بشكل افتراضي ولن يتمكن المستخدم من تغييرها حال تطبيقها.