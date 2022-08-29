نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تثبيت دردشة سناب شات وحفظ المحادثات تلقائيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني بعض مستخدمي سناب شات من ملء صفحة الدردشة الخاصة بهم وذلك بكافة الدردشات المتنوعة لديه، ولكن هناك أنواع من الدردشة تكون مهمة للغاية، لذلك يرغب الشخص في طريقة سهلة تساعد على تثبيت دردشة سناب شات ولذلك سنوضح لكم بعض الطرق التي تساعدك على تثبيتها ويمكنك اختيار ما يناسبك منهم، في الوقت الذي تحاول فيه المنصة على إطلاق بعض التحديثات الجديدة التي تتضمن العديد من الإضافات والمميزات الرائعة المنتظرة، وذلك بعد تفعيل سناب بلس رسميًا على مختلف المنصات، مع توفير النسخة المدفوعة، والتي تم توفيرها وفق خريطة من الاشتراكات المدفوعة، سواء الشهرية أو ربع السنوية أو نصف السنوية أو السنوية بأسعار رمزية.

طريقة تثبيت دردشة سناب شات

يمكن للشخص اختيار طريقة من الطرق التالية التي تعمل على تثبيت دردشة سناب شات ومن أهم الطرق كالتالي:

الدخول على الدردشات الخاصة بـ (سناب شات).

اختيار الدردشة التي ترغب بها، ثم اضغط بشكل مطول على الدردشة.

بعد ذلك عليك النقر فوق (إعدادات الدردشة).

ثم اختيار “تثبيت الدردشة”.

وهنا تكون قد ثمت بتثبيت تلك الدردشة.

الطريقة الثانية لتفعيل الخدمة

كما يُمكن اتباع الطرق الآتية أيضًا في الحصول على تلك الميزة من خلال خطوات بسيطة:

الدخول على الدردشة التي ترغب في تثبيتها.

اختيار أسم الشخص الذي تريد تثبيت المحادثة معه أو الصورة الخاصة به.

اضغط على النقاط الثلاثة الموجودة في أعلى المحادثة.

اختيار “إعدادات المحادثة”، ومن ثم النقر فوق “تثبيت المحادثة”.

وعند الرجوع إلى التطبيق ستجد الدردشة تم تثبيتها في الأعلى.

حفظ محادثات سناب شات تلقائي

لكل من يريد في حفظ محادثات سناب شات لفترة طويلة يمكنك إتباع الخطوات التالية: