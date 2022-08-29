نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الضمان الاجتماعي الموحد 19911 المجاني السعودي لعام 1444 هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية العديد من وسائل التواصل مع خدمة العملاء، حيث يمكن التواصل مع الدعم الفني لوزارة الموارد البشرية من خلال التطبيقات الآتية (تطبيق معاً للرصد – وصال – الثقافة العمالية – حساب المواطن)، ويتم توفير النسخة الخاصة لهواتف أيفون والهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد لمن يرغب في تحميل التطبيق، ويختص كل تطبيق ببرنامج معين من برامج الوزارة.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد 19911 المجاني السعودي لعام 1444 هـ

حيث توفر رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني صوتك مسموع 1444 للتواصل مع الدعم الفني للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد أن أعلنت الوزارة بشكل رسمي عن تفعيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور بالمملكة، وبدأت في استقبال طلبات التقديم على الضمان الاجتماعي عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية، ويمكن التواصل من خلال عنوان مقر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأوضحت ساعات العمل التي يتم خلالها استقبال الشكاوى والاستفسارات أو تقديم الملاحظات، حيث تستقبل الطلبات من الأحد إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 2:20 م، أما عن رقم الضمان الموحد فهو (19911) مركز الاتصال. وتقديم الشكاوى والاستفسارات عن طريق البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية على الإنترنت (hrsd. gov. sa)، أو من خلال الحساب الرسمي للضمان الاجتماعي على موقع “تويتر”.

أرقام الاتصال والتواصل بالضمان الاجتماعي

رقم الضمان الاجتماعي الموحد : 19911.

رقم الضمان الاجتماعي الرياض: 0114057988.

صندوق البريد : 12484.

الرمز البريدي: 11157.

متابعة الطلب المقدم في الضمان الاجتماعي

توجه إلى هذا الرابط التالي.

ستجد مربع على يسار الصفحة أدخل رقم الشكوى ورقم الهوية.

انقر على أستعلام. ستظهر لك حالة الطلب بالتفصيل.

الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي برقم الهوية

اتصل على رقم 0112915588.

أدخل رقم 1.

أدخل رقم الهوية، والبيانات التي يطلبها منك النظام الآلي.

في النهاية يعطيك النظام رقم الضمان الخاص بك.

كيفية التسجيل في خدمة الضمان الاجتماعي