نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة حتى 30 أغسطس.. قسط الآن جوال iphone 13 من جرير بسعر الكاش باتباع هذه الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة بمناسبة العودة للمدارس في المملكة العربية السعودية 1444هـ، فإنه من الممكن لأي مواطن أو وافد الاستفادة من تقسيط iPhone 13 من جرير دون هامش ربح لمدة ١٢ شهرًا، فيما يسري العرض حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس، وبالتالي بقي ساعات على انتهائه، سيما أن الدراسة قد بدأت فعليا يوم الأحد 28 أغسطس 2022م.

كيفية تقسيط iPhone 13 من جرير 1444

ومن الممكن الاستفادة من عرض تقسيط iPhone 13 من جرير 1444هـ، بمناسبة العودة للمدارس، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى رابط هواتف آيفون على الموقع الإلكتروني لمكتبة جرير، واختيار الهاتف الذي نرغب في شرائه. نقل الهاتف إلى سلة المشتريات، والدفع بالبطاقة الائتمانية للبنك الذي يتبع له العميل. الاتصال على البنك لتحويل عملية الشراء إلى أقساط تصل إلى 12 شهرًا. يُرجى العلم بأن العرض سارى حتى يوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، وأن التقسيط بالتعاون مع كوارا للتمويل، وفي حالة وجود اي استفسارات يُمكن الاتصال على رقم خدمة عملاء جرير الموحد وهو 920000089.

شروط شروط جرير لتقسيط الجوال 1443

ووضعت مكتبة جرير عددًا من الضوابط والشروط لتقسيط جوال آيفون 13، مع عدد من البنوك المحليّة المشاركة في العرض بمناسبة العودة للمدارس، وهي على النحو التالي:

لا بد من أن تتخطى قيمة الشراء من جرير قيمة 1500 ريال سعودي، وهذا الشرط متوفر في شراء هاتف آيفون 13.

راتب العميل الذي يعمل في الحكومة لا يقل عن 3 آلاف و500 ريال سعودي، وألا تقل مدة عمله عن ثلاثة أشهر، وإذا كان في القطاع الخاص لا تقل مدة عمله عن سنة.

ولا بد من أن يتراوح عُمر العميل بين 21 و60 سنة.

يُمكن استرجاع المنتجات باتّباع سياسة المكتبة، ويجب ألا تتعارض سياسة التقسيط مع أحكام وقوانين جرير.

مزود الخدمة يحصل على على هامش ربح 1.85% شهريًّا.

المستندات المطلوبة لتقسيط آيفون 13 من جرير

وشراء هاتف آيفون من مكتبة جرير، يتطلب توفير بعض الأوراق والمستندات المهمة، لقبول الطلب وتحويل العملية إلى أقساط، وهذه الأوراق هي: