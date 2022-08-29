خطوات شحن شدات ببجي احصل على 15000 شدة في ثواني بطريقة شرعية 100%

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عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي يبحث الكثير من اللاعبين عن شحن شدات ببجي موبايل بشكل مجاني، وهناك العديد من الطرق المختلفة التي تساعد اللاعب على الحصول على شدات ببجي ومن هذه الطرق بطاقات جوجل بلاي، أو عن طريق بعض التطبيقات التي توفر للمستخدمين شحن برنامج شدات ببجي بشكل مجاني تماما، بالإضافة إلى ربح الكثير من الشدات أسبوعيا، ويتم ذلك عن طريق القيام ببعض الاستطلاعات والمهام.

طريقة شحن شدات ببجي

يقوم لاعبي ببجي بشحن اللعبة من خلال الموقع الرسمي للعبة ببجي، ويعتبر من أفضل الحلول للاعبين، ويتم ذلك عن طريق:

في البداية الدخول على الموقع الرسمي للعبة ببجي من هنا.

بعد فتح الموقع يجب عليك اختيار شحن شدات ببجي.

بعد ذلك قم بتحديد عدد الكمية التي تريد شرائها من شحن شدات ببجي.

وفي هذه الخطوة قم بتحديد طريقة تسديد قيمة الشدات.

في النهاية عليك التأكد من أن عملية التحويل قد تمت بنجاح إلى البريد الإلكتروني الخاص باللعبة ببجي.

طريقة تحويل الشدات في ببجي مباشرة

هناك طرق أيضا لتحويل الشدات في لعبة ببجي مباشرة، وإهدائها للأصدقاء عن طريق هذه الخطوات: