خطوات شحن شدات ببجي احصل على 15000 شدة في ثواني بطريقة شرعية 100%

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عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي يبحث الكثير من اللاعبين عن شحن شدات ببجي موبايل بشكل مجاني، وهناك العديد من الطرق المختلفة التي تساعد اللاعب على الحصول على شدات ببجي ومن هذه الطرق بطاقات جوجل بلاي، أو عن طريق بعض التطبيقات التي توفر للمستخدمين شحن برنامج شدات ببجي بشكل مجاني تماما، بالإضافة إلى ربح الكثير من الشدات أسبوعيا، ويتم ذلك عن طريق القيام ببعض الاستطلاعات والمهام.
طريقة شحن شدات ببجي
يقوم لاعبي ببجي بشحن اللعبة من خلال الموقع الرسمي للعبة ببجي، ويعتبر من أفضل الحلول للاعبين، ويتم ذلك عن طريق:
- في البداية الدخول على الموقع الرسمي للعبة ببجي من هنا.
- بعد فتح الموقع يجب عليك اختيار شحن شدات ببجي.
- بعد ذلك قم بتحديد عدد الكمية التي تريد شرائها من شحن شدات ببجي.
- وفي هذه الخطوة قم بتحديد طريقة تسديد قيمة الشدات.
- في النهاية عليك التأكد من أن عملية التحويل قد تمت بنجاح إلى البريد الإلكتروني الخاص باللعبة ببجي.
طريقة تحويل الشدات في ببجي مباشرة
هناك طرق أيضا لتحويل الشدات في لعبة ببجي مباشرة، وإهدائها للأصدقاء عن طريق هذه الخطوات:
- في البداية يمكنك الحصول على الشدات من خلال البريد الإلكتروني Royal Pass عن طريق الأصدقاء في PUBG.
- بعد ذلك يمكنك إرسال هذه الشدات عبر Pass من خلال شاشة اللوبي، ثم يتم الضغط على ايقونة Royal Pass.
- ثم قم بتحديد اختيار Upgrade واضغط على أيقونة إرسال الطلب.
- واضغط بعد ذلك على أيقونة البريد التي تجدها في الركن الأيمن بأسفل الشاشة.
- قم بفتح مركز الهدايا لمشاهدة قائمة الطلبات.
- بعد ذلك حدد الصديق الذي تريد إرسال الهدية له واضغط على الاسم حتى يتم إرسال الهدية.
- ولكن قبل اختيار الصديق وإرسال الهدية عليك قراءة الملاحظات المهمة أولا، ويجب أن يتم قراءة هذه الملاحظات بعناية من قبل اللاعب.
- بعد ذلك قم بالضغط على اختيار منح.
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