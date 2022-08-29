نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 200,000 كاش للسعودي والمقيم وبدون ضمانات في المقال التالي
عمر شويل - جدة متوفر بالمملكة العربية السعودية الآن تمويل شخصي كاش يستطيع الحصول عليه كل من المواطن السعودي وكذلك المقيم بالسعودية فتوفر لهم شركة التيسير للتمويل أسرع تمويل شخصي يمكن الحصول عليه نقداً وكذلك اونلاين ويتمتع هذا التمويل بالعديد من المميزات التى تهم العميل المتقدم ومن أهمها أن التمويل مطابق لأحكام الإسلام بالسعودية وأيضاً بأن العميل يحصل على قيمة التمويل نقداً خلال 24 ساعة فقط.
تمويل شخصي 200,000 كاش عبر شركة التيسير للتمويل
شركة التيسير للتمويل هي إحدى الشركات المالية الحديثة بالسعودية والتى تحاول توفير منتج تمويلي يناسب كافة العملاء لذلك عزيز القارئ سوف نتعرف معا على أهم مزايا التمويل الشخصي النقدي عبر شركة التيسير للتمويل بالسعودية وهي
- يتميز التمويل الشخصي من شركة التيسير بأنه مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- كما يتميز أيضاً تمويل شركة التيسير بأنه متاح نقداً وبصورة فورية.
- يتميز أيضاً التمويل النقدي عبر شركة التيسير بأنه متوفر للمواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين.
- يتم أيضاً الإيداع الفوري لمبلغ التمويل 200,000 ريال وذلك في غضون 24 ساعة من طلب التمويل.
- القرض الشخصي النقدي عبر شركة التيسير لا يحتاج إلى وجود كفيل
- كما لا يحتاج التمويل النقدي أيضاً إلى تحويل الراتب الشهري عند طلب التمويل.
- كذلك من مزايا تمويل شركة التيسير أن المتقدم يستطيع التسوية المبكرة خلال فترة التمويل.
- متوفر أيضاً التمويل الشخصي النقدي لدى شركة التيسير بهامش ربح تنافسي وثابت طوال فترة التمويل.
- يتمكن المتقدم من سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة تبدأ من 12 شهر وربما تصل إلى 60 شهر.
شروط التمويل الشخصي الكاش عبر شركة التيسير للتمويل
هناك بعض الشروط البسيطة التي حددتها شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية والتي لابد من توافرها عند التقديم لطلب التمويل الشخصي الكاش وتتمثل تلك الشروط في الآتي
- اشترطت شركة التيسير للتمويل أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 19 عام عند التقديم.
- كما اشترطت أيضاً شركة التيسير أن يكون المتقدم السعودي لديه دخل شهري لا يقل عن 3800 ريال سعودي.
- كذلك حددت أن يكون المتقدم الغير سعودي لديه دخل شهري لا يقل عن 7000 ريال سعودي.
- اشترطت أيضاً شركة التيسير أن يكون المتقدم السعودي على رأس العمل مدة زمنية لا تقل عن 3 أشهر للعاملين بالقطاع الحكومي.
- كذلك حددت شركة التيسير أن يكون المتقدم الغير سعودي قضى فترة عمل لا تقل عن عام كامل عند التقديم.
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