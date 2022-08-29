نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة الجبارة الواعرة من تويوتا وصل البلاد….سيارة تويوتا فورتشنر Toyota fortuner 2023 بمواصفات جبارة ومميزات عاليه وأسعارها ولا في الخيال تعرف عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا فورتشنر Toyota fortuner 2023بمواصفات جبارة ومميزات عاليه، قامت شركة تويوتا التي تعمل في مجال صناعة سيارات الكورس أوفر بالإعلان عن أهم مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2023 الجديدة، التي قامت بتحقيق أكبر نسبة مبيعات في الفترة الأخيرة، وقامت الشركة أيضًا بإطلاق من هذه السيارة فئتين، وأصدرت الشركة الفئة الأولى منها بداية 2005 واستمرت حتي عام 2015، أما بالنسبة للفئة الأخرى من السيارة تم طرحها في عام 2015 وما زلت موجودة حتى وقتنا الحالي، كما قامت شركة تويوتا بإجراء العديد من التعديلات والتحسينات لتظهر لنا السيارة الجديدة بمظهرها الحالي الذي يجذب الكثير من العملاء إليها، ومميزاتها الرائعة ومواصفاتها العديدة، وسوف نتعرف على أبرز مواصفات ومميزات تلك السيارة وسعرها في كافة الدول من خلال مقالنا. سيارة تويوتا فورتشنر Toyota fortuner 2023 قد تحتوى سيارة تويوتا فورتشنر على العديد من المواصفات والمميزات تعرف عليها سيارة تويوتا فورتشنر 2023 بمواصفات جبارة تتميز السيارة بوجود العديد من المواصفات التي جعلتها تتنافس مع الكثير من ماركات السيارات الأخرى وجعلت جميع الأشخاص يرغبون في شرائها، وسوف نتعرف على كل هذه المواصفات في الأتي :ـ

:ـ تمتلك السيارة مظهر جرئ ليلائم مع ذوق الأشخاص الذين يحبون التصميمات القوية والشرسة.

تعتبر سيارة تويوتا من أهم السيارات العائلية حيث أنها تتميز باتساع مساحتها.

تتميز السيارة بأنها مرتفعة عن الأرض كي تتمكن من السير في كافة الطرق الصعبة.

يوجد بالسيارة تكييف هواء لا تتأثر قوة المحرك به.

تحتوي السيارة على حقيبة ذات مساحة واسعة تباغ حوالي 715 لتر. مميزات سيارة تويوتا فورنشتر 2023 خزان بنزين السيارة ذات سعة كبيرة للغاية.

بإمكان السيارة أن تسيرفي جميع الطرق الواعرة والصعبة بكل سهولة.

توجد في السيارة تقنية تثبيت السرعة للتمكن من التحكم في السيارة أثناء سيرها في الطرق الصعبة.

تمتلك السيارة محركان تصل سعته إلى2.7 أو 4.0 لتر يعمل بنظام الدفع الرباعي، يتنج عنه قوة تبلغ حوالي 234 حصان، وقوة عزم الدواران تصل إلى 376 نيوتن متر. أسعار سيارة تويوتا فورنشتر 2023 يختلف سعر السيارة من سوق لأخرف في سوق المملكة العربية السعودية يبلغ سعرها حوالي 141 الف ريال سعودي.

أما بنسبة لسعر السيارة في الأسواق المصرية فيصل إلى 1.190.000 جنيه مصري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيارة الجبارة الواعرة من تويوتا وصل البلاد….سيارة تويوتا فورتشنر Toyota fortuner 2023 بمواصفات جبارة ومميزات عاليه وأسعارها ولا في الخيال تعرف عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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