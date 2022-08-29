نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع الضمان الاجتماعي وطريقة الاستعلام عنه برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي، تقدم المملكة العربية السعودية العديد من صور أوجه الدعم لمواطنيها، خاصة من فئة الدخل المنخفض، أو الذين لديهم ظروف خاصة تحول بينهم وبين العيش حياة كريمة، ولهذا تقوم بتخصيص مبالغ مالية للمواطنين تعينهم على تحمل أعباء الحياة المتزايدة، نتيجة لارتفاع الأسعار محليا وعالمياً، ولهذا تطلق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي العديد من برامج الدعم للمواطنين في المملكة والتي تعينهم على تحمل التبعات الاقتصادية الناتجة عن سياسات الإصلاح الاقتصادي ومن أهم برامج الدعم المقدمة للمواطنين هو صرف راتب الضمان الاجتماعي شهرياً للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على الضمان.

موعد إيداع الضمان الاجتماعي “راتب صفر 1444” :-

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أنه سوف يتم إيداع المبالغ الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور في حسابات المستفيدين البنكية وذلك في الأول من شهر سبتمبر الجاري وهو موعد استحقاق راتب شهر صفر لعام 1444 هجرية.

طريقة الدخول على حسابك في الضمان برقم الهوية:-

* الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

* قم بإدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة.

* قم بإدخال كلمة المرور.

* قم بالضغط على زر دخول كما هو موضح بالشكل التالي.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور:-

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على قيمة راتب الضمان المطور والذي تم تطبيقه اعتباراً من شهر يناير الماضي، ليكون جنباً إلى جنب مع الضمان الاجتماعي القديم، والذي سوف يتم إلغاؤه خلال فترة زمنية معينة، ليتم الانتقال بعد ذلك إلى المطور والشروط الواجب توافرها في المطور هي:-

* أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة بها، على أن يتم استثناء المرأة غير السعودية المتزوجة من مواطن سعودي، وأيضاً الأرملة والمطلقة غير السعودية، ولها أبناء سعوديون.

* كذلك يتم استثناء أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من غير زوج غير سعودي، والأشخاص من ذوي الإعاقة والأيتام.

* الدخل المحتسب للفرد المستقل أو الأسرة لا يقل عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وقدره 1100 ريال للأسرة و550 ريال لكل فرد في الأسرة.

* لا المستفيد مقيم في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.

* لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش إذا كان أحد أفراد هذه الأسرة يقيم في خارج المدينة التي تسكن فيها الأسرة وذلك لغرض التعليم.