وحسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، أسفر إطلاق النار عن مقتل شخصين، وتم العثور على قتيل ثالث ميتا فى مكان الحادث، يُعتقد أنه مطلق النار.
ومن جانبه، قال رئيس شرطة مدينة بيند، مايك كرانتز، خلال مؤتمر صحفى، إن مطلق النار مجهول الهوية دخل مركز تسوق "فورم" من منطقة سكنية قريبة، وبدأ فى إطلاق النار فى ساحة انتظار السيارات ببندقية من طراز "AR-15"، واتصل عدد من الأشخاص برقم 911 بعد الساعة 7 مساء بقليل للإبلاغ عن إطلاق النار على المجمع.
وأضاف رئيس شرطة المدينة، أن مطلق النار عبر بعد ذلك ساحة انتظار السيارات، ودخل محلاً للبقالة "سيفواى"، حيث أطلق النار على شخص فى المدخل، ونقل لاحقًا إلى المستشفى، وأعلن عن وفاته، بينما تعتقد الشرطة أن مطلق النار استمر فى إطلاق النار فى جميع أنحاء المتجر، وأطلق النار وقتل شخصًا آخر.
وقال رئيس الشرطة إنه عندما دخل الضباط فى البداية إلى متجر "سيفواى"، سمعوا طلقات نارية، إلا أنهم عثروا فيما بعد على شخص يعتقدون أنه مطلق النار، وقد قتل فى المتجر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل شخصين وإصابة آخر فى إطلاق نار بولاية أوريجون الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.