مقتل شخصين وإصابة آخر فى إطلاق نار بولاية أوريجون الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الأمريكية فى ولاية أوريجون الأمريكية، اليوم الإثنين، وقوع إطلاق نار فى مدينة بيند التابعة للولاية، حيث دخل أحد المواطنين إلى ساحة انتظار السيارات بمركز التسوق الخاص بالمدينة، وبدأ فى إطلاق النار.





وحسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، أسفر إطلاق النار عن مقتل شخصين، وتم العثور على قتيل ثالث ميتا فى مكان الحادث، يُعتقد أنه مطلق النار.

ومن جانبه، قال رئيس شرطة مدينة بيند، مايك كرانتز، خلال مؤتمر صحفى، إن مطلق النار مجهول الهوية دخل مركز تسوق "فورم" من منطقة سكنية قريبة، وبدأ فى إطلاق النار فى ساحة انتظار السيارات ببندقية من طراز "AR-15"، واتصل عدد من الأشخاص برقم 911 بعد الساعة 7 مساء بقليل للإبلاغ عن إطلاق النار على المجمع.

وأضاف رئيس شرطة المدينة، أن مطلق النار عبر بعد ذلك ساحة انتظار السيارات، ودخل محلاً للبقالة "سيفواى"، حيث أطلق النار على شخص فى المدخل، ونقل لاحقًا إلى المستشفى، وأعلن عن وفاته، بينما تعتقد الشرطة أن مطلق النار استمر فى إطلاق النار فى جميع أنحاء المتجر، وأطلق النار وقتل شخصًا آخر.

وقال رئيس الشرطة إنه عندما دخل الضباط فى البداية إلى متجر "سيفواى"، سمعوا طلقات نارية، إلا أنهم عثروا فيما بعد على شخص يعتقدون أنه مطلق النار، وقد قتل فى المتجر.