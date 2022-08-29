روسيا تتعهد بضمان سلامة وفد الوكالة الذرية المتوجه لمحطة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسى، قد أعلن أنه يتوجه صباح اليوم الإثنين، إلى محطة زابوريجيا النووية فى أوكرانيا التى تعرضت لضربات فى الأسابيع الأخيرة أثارت مخاوف من وقوع حادث نووى كبير.

وقال جروسى ـ فى تغريدة له أوردتها قناة "فرانس 24" الإخبارية ـ إن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتت فى طريقها إلى زابوريجيا، مضيفا أن علينا حماية أمن أوكرانيا وأمن أكبر محطة فى أوروبا.

وتعتبر محطة زابوروجيا للطاقة النووية - التى تقع فى منطقة إنيرهودار الأوكرانية - أكبر محطة نووية فى المنطقة الأوروبية، حيث تنتج ما يقرب من نصف كهرباء أوكرانيا المستمدة من الطاقة النووية، وأكثر من خمس إجمالى الكهرباء المولدة فى العاصمة كييف.