جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن الدول الإسلامية شريكًا تقليديًا لروسيا فى حل القضايا العالمية، وذلك خلال برقية تحية للمشاركين فى قمة "قازان العالمية للشباب" المنعقدة هذه الأيام.





وحسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية، قال بوتين فى برقيته التى نشرها موقع "الكرملين"، اليوم الاثنين: "دول العالم الإسلامى هى شريكنا التقليدى فى حل العديد من القضايا الملحة فى الأجندة الإقليمية والعالمية، وفى الجهود المبذولة لبناء نظام عالمى أكثر عدلاً وديمقراطية". وأضاف بوتين: "من المهم أن يشارك الشباب بشكل متزايد فى مثل هذا التفاعل البناء متعدد الأوجه"، لافتًا إلى وصول "مئات المندوبين من عشرات الدول إلى قازان ممثلين عن مختلف المنظمات العامة والطلابية ومراكز الأبحاث والهيئات الحكومية المسؤولة عن سياسة الشباب". كما اعتبر الرئيس الروسى أن "اختيار قازان عاصمة للشباب لمنظمة التعاون الإسلامى يؤكد المستوى العالى لعلاقات روسيا مع هذه المنظمة"، معربًا عن ثقته فى أن القمة، التى تجرى فاعلياتها فى الفترة بين 27 و30 أغسطس ضمن فعاليات "قازان - عاصمة الشباب لمنظمة التعاون الإسلامى - 2022"، ستسهم فى تعزيز التفاهم المتبادل والثقة بين شعوب روسيا والدول الإسلامية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين: الدول الإسلامية شريك أساسى لروسيا فى حل القضايا العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.