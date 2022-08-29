إجلاء عشرات الآلاف لمناطق آمنة.. ماذا يحدث فى الصين؟

تحرك السُلطات جاء خوفا على حيات المواطنين، من الأمطار الغزيرة، التي من المتوقع أن تتحول إلى فيضانات.
وتتوقع هيئة الأرصاد هطول أمطار غزيرة على أجزاء من مقاطعتى سيشوان وتشونجتشينج، حتى الثلاثاء على الأقل.
وأصدرت مقاطعة تشونجتشينج، -مدينة ضخمة شُيّدت فى منطقة جبلية وتشرف أيضًا على الجبال والريف فى محيطها- تحذيرًا من حدوث فيضانات مفاجئة فى كلا اليومين.
ونقلت السلطات، 61 ألف شخص فى سيشوان، إلى أماكن أكثر أمانًا، منذ أمس الأحد، تزامنا مع هطول أمطار غزيرة، خلال الليل، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزى الحكومى الاثنين.
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