بولندا تستقبل 5 ملايين و886 ألف لاجئ من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوكالة - وفقا لما نقله راديو "بولندا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن بولندا استقبلت أمس الأحد، حوالى 25 ألفا ومائة لاجيء من أوكرانيا، فيما غادر نحو 36 ألفا و600 شخص للعودة لبلادهم، مشيرة إلى أن عدد العائدين لأوكرانيا بلغ حتى الآن أكثر من 4 ملايين شخص وذلك منذ شهر فبراير الماضي.

وكانت بولندا قد مررت فى شهر مارس الماضى، مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية فى بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.