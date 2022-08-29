الطيران العراقى يشن ضربات جوية على أوكار داعش شمال الفرات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، قالت خلية الإعلام الأمنى فى العراق إن "الضربات الموجعة تتوالى على أوكار الإرهابيين للقصاص العادل والعاجل منهم"، مضيفة أن الضربات استهدفت إحدى أوكار داعش، وهى "عبارة عن كهف ونفق شمالى مدينة راوة، ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيرة".

وأشار بيان خلية الإعلام الأمنى إلى أن "هذه المفارز زودت للأبطال فى طيران القوة الجوية بمعلومات استخبارية دقيقة الذين نفذوا ضربتين جويتين بواسطة طائرات (F_16) حولتا المكانين المستهدفين الى ركام بعد تدميرهما بالكامل".

وأوضح البيان أن "قوة من الفرقة السابعة شرعت الى تفتيش المكان المستهدف"، مؤكدًا أن "القطعات الأمنية لها القدرة على الوصول إلى أوكار الإرهابيين أينما كانت، لإنهاء تواجد العصابات الإرهابية".