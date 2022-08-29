جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، قالت خلية الإعلام الأمنى فى العراق إن "الضربات الموجعة تتوالى على أوكار الإرهابيين للقصاص العادل والعاجل منهم"، مضيفة أن الضربات استهدفت إحدى أوكار داعش، وهى "عبارة عن كهف ونفق شمالى مدينة راوة، ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيرة".
وأشار بيان خلية الإعلام الأمنى إلى أن "هذه المفارز زودت للأبطال فى طيران القوة الجوية بمعلومات استخبارية دقيقة الذين نفذوا ضربتين جويتين بواسطة طائرات (F_16) حولتا المكانين المستهدفين الى ركام بعد تدميرهما بالكامل".
وأوضح البيان أن "قوة من الفرقة السابعة شرعت الى تفتيش المكان المستهدف"، مؤكدًا أن "القطعات الأمنية لها القدرة على الوصول إلى أوكار الإرهابيين أينما كانت، لإنهاء تواجد العصابات الإرهابية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطيران العراقى يشن ضربات جوية على أوكار داعش شمال الفرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.