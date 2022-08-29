إصابة 11 فلسطينيا برصاص الاحتلال فى جنين

جدة - نرمين السيد - قالت مصادر طبية وأمنية فلسطينية، صباح اليوم الإثنين، إن 11 مواطنا فلسطينيا أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، خلال اقتحامها بلدة "قباطية"، جنوب محافظة "جنين" الواقعة فى شمال الضفة الغربية، وذلك فى أول أيام العام الدراسى.





وأضافت المصادر أن سبع إصابات بالرصاص وصلت إلى مستشفى "ابن سينا"، بينها 5 إصابات بالقدم، وواحدة فى البطن، وأخرى بالرأس، فيما نقلت أربع إصابات أخرى إلى مستشفى "جنين" الحكومى. كما تم اعتقال الأسير المحرر علاء زكارنة بعد محاصرة منزله من قبل قوات الاحتلال. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أخرجت أسرة زكارنة المطلوب اعتقاله من المنزل واحتجزتهم للضغط عليه لتسليم نفسه. وقال شهود عيان إنه جرى خلال عملية الاعتقال تبادل إطلاق نار بين مُقاومين فلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلى. وأفاد سكان من البلدة بأنه تم تعليق أول أيام الدوام الدراسى فى مدارسها.

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