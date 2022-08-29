مقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة أنباء "باجهوك" الأفغانية، قال قائد الشرطة عبد الحق حقانى: "هذا الصباح كان عدد من عناصر الأمن بمنطقة غازى أباد فى طريقهم إلى أسد أباد فى قافلة عسكرية، عندما انفجرت عبوة ناسفة على جانب الطريق على جسر كارهالى فى مركبتهم".
وأضاف أنه "أسفر الانفجار عن إصابة 3 من عناصر الأمن و3 مدنيين، وتوفى أحدهم فى وقت لاحق متأثرا بجروحه"، فيما لم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.
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