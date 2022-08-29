تعليق جديد من الاتحاد الأوروبى بشأن حظر التأشيرات على الروس

جدة - نرمين السيد - قال بوريل، إن "فرض حظر كامل على إصدار تأشيرات شنجن للروس لن يحصل على إجماع الاتحاد الأوروبى"، مضيفا أن هذا الأمر ليس فكرة جيدة. لا أعتقد أن قطع العلاقات مع السكان المدنيين فى روسيا سيجدى نفعا.

كما أكد بوريل أيضا ضرورة اعتماد نهج أكثر انتقائية فى إصدار التأشيرات، وأشار إلى أنه يجب "إعادة النظر فى طريقة منح التأشيرات لبعض الروس"، وعدم منحها لـ"لأوليجارشية" على وجه الخصوص، وفقا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.

وأعرب بوريل عن ثقته فى أن يتوصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى إلى "حل متزن" لهذه القضية.

يشار إلى أن بعض أعضاء الاتحاد الأوروبى، ومن بينهم التشيك ولاتفيا، كانت قد علقت تأشيرات الدخول للروس، كما منعت بعض الدول الأخرى دخول بعض الفئات المرتبطة بالنظام الروسى، مثل الوفود الرسمية وأعضاء الحكومة وحاملى جوازات سفر دبلوماسية ورؤساء شركات وسواهم.