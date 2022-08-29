إندونيسيا.. جزيرة سومطرة فى مرمى الزلازل

جدة - نرمين السيد - الوكالة قالت إن الزلزال -الثالث، حتى الآن- وقع قبالة جزر مينتاواى، أمام الساحل الغربى لسومطرة نحو الساعة 10:30 صباحا، بالتوقيت المحلى، ولم يصدر أى تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامى".

بدوره قال المتحدث باسم الوكالة، إنها سجلت فى وقت سابق أن الزلزال بقوة 6.4 درجة لكنها عدلت قوته إلى 6.1 درجة.

3 زلازل متتالية ضربت المنطقة منذ الساعات الأولى من اليوم الاثنين، حيث جرى تسجيل هزة بقوة 5.2 درجة قبل الفجر، أعقبها زلزال قوته 5.4 درجة بعد أقل من ساعة.

ومن جهتها أعلنت وكالة إدارة الكوارث -فى بيان- إن السكان شعروا بالزلزال الذى بلغت قوته 6.1 درجة لعدة ثوان فى جزر مينتاواى وفى العاصمة الإقليمية بادانغ وفى منطقة بوكيتنجى الجبلية، موضحة أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات ولكن أضرارا طفيفة لحقت بالمبانى فى جزيرة سيبيروت.

كما حثت وكالة إدارة الكوارث، السكان على عدم الذعر وحذرت من احتمال حدوث توابع للزلزال.

وتقع إندونيسيا على جانبى ما يسمى "حلقة النار فى المحيط الهادى"، حيث التقاء الصفائح التكتونية المختلفة من القشرة الأرضية وتحدث نشاطا زلزاليا متكررا.