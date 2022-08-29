نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية وشروط التسجيل 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تلعب الرخصة المهنية دورًا مهمًا وحيويًا في المملكة العربية السعودية لأنها تمكن المعلمين المختلفين من ممارسة مهنة التدريس وفقًا لمستواهم الخاص الجدير بالذكر أن الرخصة هي وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التربية والتعليم ومكتب تقييم التعلم. الشخص الذي لم يحصل على هذه الوثيقة لا يمكنه مزاولة مهنة في مجال التعليم للحصول على ترخيص، يجب عليك التسجيل واجتياز الاختبار، حيث يتكون امتحان الترخيص من جزأين، فالجزء الأول هو الامتحان التربوي. الجزء الثاني هو اختبار خاص.

موعد امتحان رخصة هيئة التدريس

أعلن مجلس تقييم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية عن مواعيد التسجيل والامتحانات للرخص المهنية للعمل في قطاع التعليم. فيما يلي مواعيد اختبار الترخيص لكل من مكونات التعليم والتخصص كما هو موضح في الرسم البياني التالي:-

الامتحان العام (التربوي): باب التقديم مفتوح من يوم الجمعة 17-4- 1444 (الموافق 11 نوفمبر 2022 م) حتى يوم الاثنين 20 -4-1444 (الموافق 14 نوفمبر 2022 م).

الامتحانات التخصصية (المجالات المتخصصة): من يوم السبت الموافق 28/6/1444 هـ (الموافق 21/01/2023 م) إلى الأربعاء 1444/03 / هـ (الموافق 25/1/2023 م).

تاريخ تسجيل الرخصة المهنية للعمل في مجال التعليم

كما أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية بشكل منفصل عن مواعيد التسجيل للرخص المهنية في التعليم، وهي كالاتي:-

الرجال: يفتح التسجيل يوم الاثنين 2 -12- 1444 الموافق 29 أغسطس 2022 م.

السيدات: يبدأ التسجيل يوم الاثنين 2 -9-9 1444 هـ.

خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

تتم عملية التسجيل لامتحان الترخيص المهني للعمل في التعليم في سلسلة الخطوات التالية:

الدخول إلى نظام الترخيص المهني.

المضي قدما في الوصول إلى بلد واحد عبر بيانات مقدم الطلب على منصة أبشر.

في الجزء السفلي من الصفحة، حدد علامة التبويب (اختبار).

حدد نوع الاختبار.

انقر فوق (سجل الآن).

الانتقال إلى نظام التسجيل الإلكتروني للاختبار.

أكمل عملية التسجيل.

حدد مدينة بأكملها والمقر والتواريخ.

سيتلقى المرشحون رسالة نصية برقم مقاعدهم قبل 48 ساعة من موعد الامتحان.

مع الأخذ في الاعتبار أنك بحاجة للذهاب إلى مقر الاختبار في الوقت والمكان المحددين.

شروط اصدار الرخصة المهنية 1444

تتطلب عملية التسجيل للحصول على الترخيص المهني 1444 للعام الحالي استيفاء عدة شروط، مثل: