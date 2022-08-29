نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء منزلا أو فيلا او عقار مع افضل تمويل عقاري من بنك الراجحي احصل على تمويل عقاري بأقل نسبه ربح في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل عقاري من بنك الراجحي، يسعى بنك الراجحي طول الوقت لتحقيق تقدم المملكة العربية السعودية والمساهمة في ازدهار إقتصادها منه يجعله يلتزم بعقد شراكات بناءة مع العملاء لتلبية احتياجاتهم في التمويل إلى جانب تبنيه رؤية العميل والعمل على تحقيقها.

تمويل عقاري من بنك الراجحي

وقد تأسس بنك الراجحي سنة 1957 على مبادئ الشريعة الإسلامية ويقدم خدمات التمويل العقاري التي نحدثكم عنها في هذا المقال.

اهم شروط التمويل العقاري بنك الراجحي

إذا كنت تفكر في شراء سكن مناسب أو تغيير مكان سكنك أو حتى الإستثمار في مجال العقار، يقدم لك بنك الراجحي ذلك من خلال برامج التمويل العقاري، ويعد بنك الراجحي أحد أهم المصارف الإسلامية في العالم كما يتمتع بالعديد من المميزات التي تجعله خيارك المناسب فهو يقدم لك الخبرة الكبيرة في الأعمال المصرفية منذ أن افتتحت أول فروعه في الرياض وحتى الآن.

وهناك عدة شروط التمويل العقاري في حالة شراء فيلا أو شقة أولها هو تحديد مبلغ التمويل بالتقريب وتصل قيمة التمويل إلى 58 مرة ضعف الراتب الخاص بالعميل على فترة تمتد حتى 20 عام.

كما يمكن أن تمتد فترة التموين حتى تصل إلى 30 عام وتكون قيمة التمويل في هذه الحالة 82 مرة ضعف الراتب الشهري، تكون نسبة التمويل ثابتة في الخمس سنوات الأولى وتتغير المراجعة بعد ذلك كل ثلاث سنوات.

يجب أن يكون المتقدم للتموين سعودي الجنسية يعمل في جهة معتمدة ويتم تحويل راتبه إلى مصرف الراجحي ويكون الحد الأدنى للراتب هو خمس آلاف ريال سعودي للموظفين في القطاع الحكومي وكذلك القطاع شبه الحكومي، أما للعاملين في القطاع الخاص يكون الحد الأدنى للراتب هو 7500 ريال سعودي.

ماهي مميزات الحصول على تمويل عقاري من بنك الرياض

وقد وضع بنك الراجحي العديد من المزايا على تمويل بنك الراجحي العقاري ومن تلك المزايا كالتالي:

يقدم البنك تمويل بأقل نسبة ربح.

يوفر البنك التمويل بهامش ربح تنافسي.

يقدم البنك فترة سداد قد تصل لمدة 35 عامكما يقدم بنك الراجحي تمويل بدون رسوم إدارية

يقدم البنك التمويل رسوم تقييم.