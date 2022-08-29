نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن قرض آهل بدون كفيل ب60 ألف ريال بأقساط شهرية بدون فوائد إضافية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآن قرض آهل بأقساط شهرية لجميع العملاء الحاصلين على الجنسية السعودية بدون فوائد إضافية على المبلغ التمويلي الذي يبدأ من 18 ألف ريال ويصل إلى 60 ألف ريال سعودي من خلال بنك التسليف الذي يطلق عليه الفترة الحالية بنك التنمية الاجتماعية وقد أستطاع البنك كسب ثقة العديد من المواطنين السعوديين بسبب الخدمات التمويلية المقدمة من خلاله حيث يوفر برنامج قرض آهل الميسر بدون فوائد وبلا رسوم إدارية للسعوديين كذلك يمنح القرض بتسهيلات عند السداد حتى خمسة سنوات على الأكثر ولكن يجب توفير كافة الشروط لضمان الحصول على الموافقة من بنك التنمية الاجتماعية حيث يطلب البنك أن يكون المتقدم لهذا البرنامج التمويلي حاصل على تمويل إجتماعي سابق مثل تمويل الترميم أو الأسرة وغيرها من الضوابط الواجب توفيرها بالكامل عبر البنك التي سوف نوضحها في مقال اليوم بالتفصيل.

شروط قرض آهل الميسر لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة

أتاح بنك التنمية الاجتماعية الحصول على قرض آهل بدون كفيل غارم حتى مبلغ 60 ألف ريال ريال بموافقة من البنك في حالة إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية فقط لا غير لذلك لابد من التعرف على جميع الضوابط الواجب توافرها قبل التقديم على برنامج منتج آهل السعودي التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية لكي يحصل كافة العملاء السعوديين على الموافقة المطلوبة كالتالي:

شرط أساسي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويبلغ من العمر على الأقل ثمانية عشر عام للموافقة على طلب برنامج منتج آهل عبر بنك التنمية الاجتماعية.

الحد الأقصى للتقديم حتى عمر 70 عام فقط لا غير بموافقة من خلال البنك.

يجب إحضار أثبات سلامة السجل الائتماني من جميع المواطنين السعوديين المتقدمين لطلب قرض آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية.

الحصول المسبق على تمويل الأسرة أو الزواج وغيرها من التمويلات المتوفرة الإجتماعية لدى بنك التنمية الاجتماعية حتي يسمح للعميل التقديم على قرض آهل السعودي.

لابد من إحضار موافقة الضمان أو الكفيل الغارم من كافة الفئات المتقدمة بخلاف موظفي الحكومة السعودية.

كافة المميزات المتوفرة للأفراد عند طلب برنامج منتح آهل