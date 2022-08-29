نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحد أدني 50000 ريال سعودي تمويل بنك الراجحي الشخصي وتمويل يصل إلى 500000 ريال سعودي وعلى فترة سداد طويلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تموبل بنك الراجحي الشخصي نقدم اليوم لكل زوارنا كيفية الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي الذي يعد أحد أهم البنوك الكبري المتواجدة على أراضي المملكة العربية السعودية واكثرهم اقبالاً وتعاملاً، وذلك بالطبع يرجع إلى مزايا بنك الراجحي التي تصب في مصلحة العملاء من قروض وبرامج تمويلية ميسرة، ولذلك نود اليوم أن نتطرق سويا مع كل مواطن سعودي راغب في اقتناء تمويل شخصي بنك الراجحي والتعرف على الشروط والأوراق المطلوبة وكذلك مزايا الراجحي على التمويل الشخصي.

تمويل بنك الراجحي الشخصي

بنك الراجحي يوفر لعملائه العديد من الخدمات والمزايا على برامج التمويل سواء تمويل عقاري او تمويل السيارات أو الشخصي الذي يمكن للمواطن الحصول عليه وسداد به مديونية أو شراء به مايستلزمه أو دفع به أقساط المدارس او لأي هدف أخر دون شروط معقدة مثال البنوك الأخري، بل يتم الموافقة على التمويل حال استوفاء العميل للاشتراطات المبسطة التي وضعها البنك وبالفقرة التالية نتناول شروط بنك الراجحي على التمويل الشخصي من لديه.

مزايا بنك الراجحي على التمويل الشخصي

يوفر بنك الراجحي العديد من المزايا على التمويل الشخصي ولعل أهمها جميع تعاملات البنك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يعطي البنك فترة تمويل تصل لـ 60 شهراً، فضلاً على قيمة التمويل التي يمنحها بنك الراجحي كحد أدني بقيمة 50000 ريال سعودي، وكحد أقصي بقيمة 500000 ريال سعودي، وللحصول والاستفادة من كافة مزايا بنك الراجحي على برامج التمويل ينبغي توافر الشروط التالية ثم بدأ الدخول على الرابط الرسمي لبنك الراجحي وتقديم الطلب.

اشتراطات بنك الراجحي على التمويل الشخصي

يشترط أن تكون الهوية الوطنية سارية للفرد المتقدم بطلب التمويل.

يشترط توافر بيان بمفردات الراتب الشهري للفرد المتقدم بطلب التمويل.

صورة من شهادات التقاعد للفرد المتقدم بطلب التمويل الشخصي.

يشترط أن يكون الفرد العامل في القطاع العام أن يكون راتبه الشهري على حد 5000 ريال سعودي، وبالنسبة للعامل في القطاع الخاص يشترط أن يكون حد ادني راتبه بقيمة 7400 ريال سعودي.

يشترط أن يكون سن الفرد المتقدم على طلب التمويل أن لا يتجاوز الـ 60 عاما.

بنك الراجحي افصل برامج تمويلية

بنك الراجحي هو من أكبر البنوك المتواجدة على أراضي المملكة، ويوفر البنك العديد من المزايا على برامج التمويل سواء تمويل عقاري أو تمويل شخصي أو تمويل للسيارات، فيمكن البنك للعميل اماكنية شراء سيارة بالتقسيط المريح، وذلك عن طريق تحديد العميل السيارة الراغب في شرائها من أحد المعارض، ثم يقوم البنك بدوره في شرائها كاش واعادة بيعها للعميل بنظام التقسبط.