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عمر شويل - جدة تسجيل الرخصة المهنية عبر رابط تسجيل المركز الوطني للقياس والتقويم 1444، وذلك لإمكانية العمل الحر في مؤسسات المملكة التعليمية بالقطاع الحكومي والخاص، حيث أعلنت الهيئة ضرورة الحصول على تلك الرخصة للسماح بالعمل بالمجال التعليمي لما فيها من تأهيل علمي وكتابي وتربوي ولغوي، وقد شددت الهيئة على المؤسسات بالمملكة على ضرورة عمل المعلمين من الجنسين مع تلك الرخصة وغلا تتعرض تلك المؤسسة إلى إيقاف رخصة العمل.

التقديم على الرخصة المهنية 1444

يقوم جميع خريجي الجامعات السعودية الراغبين في العمل بالمجال التعليمي للبحث عن المهارات والشهادات الأفضل لتكون لهم الأفضلية في العمل بالقطاع التعليمي، حيث تحرص وزارة التربية والتعليم على النهوض بهذا القطاع بالشكل الأفضل لاتصال المعلم المباشر بالطلاب وتأثيره الكبير عليهم، لذلك تحر المملكة على ان يكون هذا المعلم لديه المهارات التعليمية والسلوكية والعلمية والأدبية، وكذلك اللغوية، المناسبة لما يؤهله لأن يكون قائدا ومعلم.

تسجيل الرخصة المهنية 1444 رابط المركز الوطني للقياس (المعلمين – المعلمات) عبر etec.gov.sa

تقوم المملكة العربية السعودية بالنهوض بكافة مؤسسات وهيئات المملكة الحكومية والخاصة، وخاصة القطاع التعليمي، من خلال أفضل وأحدث الطرق التعليمية والتدريبية والتأهيلية لكل من الطلاب والمعلمين، وأطلقت الوزارة النظام الإلكتروني الشامل للتسجيل والاستعلام، نظام نور، لتيسير التعامل بين الوزارة والعاملين فيها، وتقوم الوزارة بالتعاون مع الهيئات التعليمية والتدريبية للنهوض بالقطاع على النحو الأمثل، وتم وضع القوانين التي تشدد على الهيئات التعليمية من تعيين المعلمين بدون الحصول على رخصة مهنية من المركز الوطني للقياس والتقويم، حيث يجب أن يكون المعلم حاصل على المهارات اللازمة للأداء الأفضل في القطاع التعليمي.

الهيئة الوطنية للقياس والتقويم

هي المؤسسة التي يتم فيها تدريب وتأهيل جميع الراغبين في العمل بالقطاع التعليمي، للتعرف على المهارات اللازمة والأحدث للعمل والنهوض بهذا القطاع، ويتم التدريب في المؤسسة وأداء الاختبارات في المواعيد المقررة، للمعلمين والمعلمات، على أن يتم الإعلان عن النتائج والحصول بعدها على الرخصة ليتمكن من العمل بالقطاع بشكل قانوني.

رسوم التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية

نوع الاختبار رسوم التسجيل الاختبار في التخصص التربوي العام.

رسوم الاختبار لمجال التخصص التربوي.

في حال النجاح في اختبار الكفايات للحصول على الرخصة.

رسوم إعادة اختبار الرّخصة المهنيّة.

رسوم تجديد الرخصة المهنيّة للمعلّمين. 100 ريال سعودي 100 ريال سعودي 100 ريال سعودي 200 ريال سعودي 100 ريال سعودي

كيفية التقديم على الرخصة المهنية (معلم – معلمة)

يتم الدخول على رابط الهيئة الوطنية للقياس والتقويم للحصول على الرخصة المهنية. يقوم المعلم بتسجيل رقم السجل المدني وكلمة المرور. يتيح الموقع إنشاء كلمة مرور جديدة. يتم اختيار تبويب اختبار المعلمين الجدد. يقوم باختيار “متابعة”. يتم قراءة التخصصات المطلوبة واستكمال بيانات التسجيل في الحصول على الرخصة. يجب اختيار الموعد المناسب للاختبار. كما يتم اختيار طريقة الدفع المناسبة لصاحب الطلب.

تسجيل الرخصة المهنية 1444 رابط المركز الوطني للقياس (المعلمين – المعلمات) عبر etec.gov.sa والذي أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم ابتداء التسجيل الإلكتروني اليوم الاثنين الثاني من شهر صفر الموافق التاسع والعشرين من أغسطس والتي يستمر التسجيل الإلكتروني عبر رابط قياس في اليوم الثامن من شهر أكتوبر 2022 حسب المواعيد التي قام المركز الوطني للقياس والتقويم بإقرارها للمعلمين.