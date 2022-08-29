ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات باكستان إلى 1061 شخصا

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب الشؤون الإنسانية، بهيئة الكوارث التابعة للأمم المتحدة، إن 184 ألف شخص نزحوا من مناطقهم بسبب الفيضانات، مع توقع ارتفاع الرقم فى الأيام المقبلة.
فيما أكد وزير الخارجية الباكستانى بيلاوال بوتو زردارى، إن بلاده بحاجة إلى مساعدات مالية للتعامل مع فيضانات "عارمة"، مشيرا إلى أنه يأمل فى أن تأخذ مؤسسات مالية مثل صندوق النقد الدولى التداعيات الاقتصادية لمثل هذه الكوارث الطبيعية فى الاعتبار.
يذكر أن السيول والفيضانات التى تشهدها باكستان أثرت على أكثر من 30 مليون شخص فى جميع أنحاء البلاد ونتج عنها سقوط قتلى ومصابين وعمليات نزوح واسعة لسكان المناطق المتضررة.
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