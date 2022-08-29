جدة - نرمين السيد - وأضافت السلطات، أن القوات الأوكرانية أطلقت نحو 300 قذيفة على مدن وبلدات دونيتسك باستخدام المدفعية المصنوعة فى دول حلف شمال الأطلسى "الناتو". وأشارت السلطات إلى أن قوات كييف قصفت مرتين مصنع "ستيرول" الكيماوى لإنتاج الأسمدة فى مدينة جورلوفكا، موضحة أن القوات الأوكرانية أطلقت صاروخين مجهزين بألغام مضادة للأفراد محظورة دوليا فى دونيتسك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال 24 ساعة.. مقتل 5 مدنيين فى قصف أوكرانى على دونيتسك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.