فريق من الوكالة الدولية للطاقة يتوجه إلى محطة زابوريجيا اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسى، أنه توجه صباح اليوم الإثنين، إلى محطة زابوريجيا النووية فى أوكرانيا التى تعرضت لضربات فى الأسابيع الأخيرة أثارت مخاوف من وقوع حادث نووى كبير.





وقال جروسى ـ فى تغريدة له أوردتها قناة "فرانس 24" الإخبارية ـ إن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتت فى طريقها إلى زابوريجيا، مضيفا أن علينا حماية أمن أوكرانيا وأمن أكبر محطة فى أوروبا.

فى سياق متصل، أعلن رئيس إدارة منطقة زابوروجيا يفجينى باليتسكى، أن هناك كارثة محتملة فى محطة زابوروجيا الذرية نتيجة القصف الأوكرانى قد تكون مماثلة من حيث عواقبها لكارثتى تشيرنوبل وفوكوشيما.

وقال باليتسكى- فى تصريحات له، إنه "فى حالة التسرب الإشعاعى ستكون العواقب كارثية ليس فقط بالنسبة لمنطقة زابوروجيا، وستكون هذه كارثة مشابهة لكارثتين وقعتا فى محطتى تشيرنوبل وفوكوشيما".

وحذر من أن حدوث عطل فى محطة زابوروجيا الذرية قد يصبح كارثة حقيقية بالنسبة لأوروبا كلها، مضيفا "كارثة تشيرنوبل أثرت على عشرات البلدان، أما محطة زابوروجيا الذرية فهى أكبر محطة فى أوروبا وعلى الجميع فهم ذلك".

وأعرب عن اعتقاده بأن التسرب الإشعاعى قد يضر ليس قناة القرم بل والبحر الأسود، مضيفا: "يعنى ذلك أنه سيصل للعديد من بلدان العالم".