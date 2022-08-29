العالم اليوم - بالفيديو.. عودة لعبة "تحدي الضربة القاضية" إلى نيويورك

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 أغسطس 2022 09:21 صباحاً - ألقي القبض على جاهايم ديفيد، السبت، بتهمة الاعتداء على رجل في مركز للتسوق بمدينة نيويورك بالضرب، لدرجة فقدان الوعي.

ويظهر أحد الفيديوهات التي التقطتها كاميرات للمراقبة، كيف أقدم ديفيد على لكم الرجل البالغ من العمر 36 عاما من الخلف، وأسقطه أرضا.

نقل المسعفون الضحية إلى مركز مستشفى بروكديل الطبي، حيث تسبب الهجوم بإصابة جسدية حادة، إلا أنه غادر المستشفى بحالة مستقرة.

وتقول الشرطة إن الضحية لا يعرف المعتدي، ولم يتم تبادل الحديث بينهما قبل أن يلكمه الرجل.

واعتقل ديفيد من قبل بتهمة العنف الأسري، بعد أن لكم صديقته البالغة من العمر 20 عاما في وجهها، مما أدى إلى تضرر شفتها وفقا للشرطة.

ويأتي الهجوم وسط تصاعد كبير في معدلات الجريمة في منطقة بيغ آبل.

وبشكل عام، ارتفعت الجريمة بنسبة 36 بالمئة عن العام الماضي، وفقا لإحصاءات شرطة نيويورك، مع ارتفاع الاعتداءات الجنائية بنسبة 20 بالمئة تقريبا عن نفس الوقت قبل عام واحد.

كانت "تحدي الضربة القاضية" توقفت لفترة أو جزئيا - ولكن من الواضح أنها لم تتوقف نهائيا.

أشارت أربع هجمات غير مبررة في جميع أنحاء مدينة نيويورك، كان آخرها على امرأة تبلغ من العمر 74 عامًا، إلى عودة "اللعبة" الخبيثة، وهي تحدي مثير للامتعاض في الشارع حيث يحاول البلطجية أن يجعلوا شخصًا بريئًا مطمئنًا فاقدًا للوعي ضربة واحدة، قال خبير في تطبيق القانون لصحيفة نيويورك بوست.

وقال الخبير مايكل الكازار، المحقق المتقاعد في شرطة نيويورك وأستاذ مساعد في كلية جون جاي للعدالة الجنائية "عادت ألعاب الضربة القاضية. الهجوم على سكان نيويورك حقيقي للغاية.. علينا أن نبقي يقظين طوال الوقت والنظر في كل الاتجاهات".

وأضاف "ليس فقط المرضى العقليين هم من يرتكبون هذه الاعتداءات. هناك أفراد غاضبون ومللون ووقحون يعرفون أنهم لن يحاكموا".