العالم اليوم - 3 زلازل تضرب قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 أغسطس 2022 09:21 صباحاً - قالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء إن زلزالا قوته 6.1 درجة وقع قبالة ساحل جزيرة سومطرة، وهو ثالث زلزال يضرب المنطقة اليوم الاثنين.

ورصدت الوكالة وقوع الزلزال قبالة جزر مينتاواي، التي تقع أمام الساحل الغربي لسومطرة في حوالي الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

وقال متحدث باسم الوكالة إنها سجلت في وقت سابق إن الزلزال بقوة 6.4 درجة لكنها عدلت قوته إلى 6.1 درجة.

وضربت 3 زلازل متتالية المنطقة منذ الساعات الأولى من اليوم الاثنين، حيث جرى تسجيل هزة بقوة 5.2 درجة قبل الفجر، أعقبها زلزال قوته 5.4 درجة بعد أقل من ساعة.

وقالت وكالة إدارة الكوارث في بيان إن السكان شعروا بالزلزال الذي بلغت قوته 6.1 درجة لعدة ثوان في جزر مينتاواي وفي العاصمة الإقليمية بادانغ وفي منطقة بوكيتنجي الجبلية.

وأضافت الوكالة أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات ولكن أضرارا طفيفة لحقت بالمباني في جزيرة سيبيروت.

وحثت وكالة إدارة الكوارث السكان على عدم الذعر وحذرت من احتمال حدوث توابع للزلزال.

وضرب زلزال قوته 7.6 درجة مدينة بادانغ في 2009 مما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 شخص وإصابة عدد أكبر بكثير وتسبب في دمار واسع النطاق.

وتقع إندونيسيا على جانبي ما يطلق عليها "حلقة النار في المحيط الهادي"، حيث تلتقي الصفائح التكتونية المختلفة من القشرة الأرضية وتحدث نشاطا زلزاليا متكررا.