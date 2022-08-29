نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا.. تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لكليات علمي وأدبي والحد الادني الجامعات عبر موقع التنسيق الرسمي في المقال التالي
عمر شويل - جدة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 يبحث عنه كم غير قليل من الطلبة والطالبات من المتبقين ولم يقوموا بالتسجيل للرغبات حتى الآن، حيث كانت البداية لكل الطلاب من المرحلة الأولى والثانية، وبالفعل قد انتهى التسجيل الخاص بالطلاب للمرحلة الثانية، وذلك اليوم الثلاثاء الساعة السابعة، وفي هذا التقرير نتناول أهم المعلومات عن أبرز ما يبحث عنه كل طالب من للقسمين العلمي والأدبي لم يسجل رغباته حتى الآن، حيث تعتبر الطريقة الخاصة بالتسجيل أهم ما يتم البحث عنه، وفيما يلي البيان المفصل والكامل، ودليل طلاب المرحلة الثالثة لمعرفة أهم الإجراءات المطلوبة والخطوات المتبعة لبدء التسجيل.
تنسيق المرحلة الثالثة 2022
كل الأنظار تتجه اليوم للتعرف على الموعد لبدء تنسيق المرحلة الثالثة 2022 حيث أ عدد كبير من الطلاب للثانوية العامة للقسمين العلمي والأدبي قد قاموا بالتسجيل لكل الرغبات، وخلال حوالي اثنين وسبعين ساعة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية واختيار الطلاب للكليات سيتم تأكيده وفق التوزيع الجغرافي الخاص بمكتب التنسيق، والدرجات ستكون كل من حصل على مجموع خمسين بالمائة فأعلى من حقه أن يقدم لتسجيل كل الرغبات، وسيتم التوزيع لبقية الطلاب على المعاهد أو الكليات المتاحة، وذلك وفق الأماكن التي تتوفر في كل كلية أو معهد.
طريقة تسجيل رغبات المرحلة الثالثة
التقديم وتسجيل كافة الرغبات يتم بشكل إلكتروني، وخطوات التسجيل تتم من خلال اتباع ما يلي في تلك السطور المقبلة:
- الخطوة الأولى تكون باستخدام الرابط الإلكتروني الخاص بالموقع لمكتب التنسيق.
- يقوم الطالب بالدخول لملأ كل ما يتم طلبه من بيانات بالحقول الخاصة بالنموذج الإلكتروني المرفق بالصفحة التالية.
- يتوجه الطالب لتلك الصفحة حتى يقوم بملأ مختلف الخانات المطلوب تسكين بيانات الطالب فيها.
- تتم خطوة تسجيل الرغبات، حيث يتوفر مع الطالب عدد كبير من الرغبات يقوم بملئها على الترتيب المرغوب من قبل الطالب.
- ثم بعد ذلك تتم المراجعة لكل ما تم تسجيله من بيانات، ومن ثم يقوم الطالب بمتابعة الموقع لمعرفة كل جديد يتعلق بنتيجة تسجيل رغباته على الموقع، والنتيجة تكون خلال 72 ساعة بعد غلق باب تسجيل الرغبات في يوم 31 أغسطس سوف ينتهي تسجيل المرحلة الثالثة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هنا.. تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لكليات علمي وأدبي والحد الادني الجامعات عبر موقع التنسيق الرسمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.