رئيس منطقة زابوروجيه يحذر من تكرار كارثة تشيرنوبل

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس إدارة منطقة زابوروجيه، يفغينى باليتسكي، أن كارثة محتملة فى محطة زابوروجيه الذرية نتيجة القصف الأوكرانى قد تكون مماثلة من حيث عواقبها لكارثتى تشيرنوبل وفوكوشيما.





وقال فى حديثه لوكالة "نوفوستي": "فى حالة التسرب الإشعاعى ستكون العواقب كارثية ليس فقط بالنسبة لمنطقة زابوروجيه. ستكون هذه كارثة مشابهة لكارثتين وقعتا فى محطتى تشيرنوبل وفوكوشيما. ووافق باليتسكى على رأى الخبراء الذين يؤكدون أنه فى حالة تعطل مولدات الديزل الاحتياطية والمضخات المتنقلة ستسخن المنطقة النشطة بشكل مفرط ونتيجة لذلك سيتم تدمير جهاز المفاعل وإطلاق المواد المشعة فى الغلاف الجوي، التى ستنتشر لمئات الكيلومترات. وحذر من أن حدوث عطل فى محطة زابوروجيه الذرية قد يصبح كارثة حقيقية بالنسبة لأوروبا كلها، متابعا: "كارثة تشيرنوبل أثّرت على عشرات البلدان، أما محطة زابوروجيه الذرية فهى أكبر محطة فى أوروبا وعلى الجميع فهم ذلك". وعبر عن اعتقاده أن التسرب الإشعاعى قد يضر ليس قناة القرم بل والبحر الأسود، مضيفا: "يعنى ذلك أنه سيصل للعديد من بلدان العالم".

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