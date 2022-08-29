مقتل 6 أشخاص بهجوم على قافلة شرق بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - وأفاد الجيش البوركينى فى بيان أن الهجوم وقع على القافلة العائدة على الطريق، واستهدف المهاجمون مركبات الدعم الخمس بعد انفصالها عن القافلة والقوة التى تتولى حراستها.

يذكر أن المسلحين الذين ينتمون إلى تنظيمى القاعدة و داعش الإرهابيين استولوا على مساحات واسعة من شمال وشرق بوركينا فاسو منذ عام 2018م، وقتلوا الآلاف، وشردوا أكثر من مليون آخرين.