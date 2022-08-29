زلزال يضرب إندونسيا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان صدر عن الهيئة أنه تم فى الساعة 22:34 من أمس الأحد بالتوقيت العالمى المنسق تسجيل وقوع زلزال.
وأضاف أن مركز الهزات الأرضية كان على عمق 11,9 كيلومترا وعلى بعد 171 كيلومترا من مدينة باريامان بجزيرة سومطرة الغربية فى إندونيسيا.
ولا توجد حتى الآن أى معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.
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