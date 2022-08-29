نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو وأسعار البيك الدمام في المقال التالي

عمر شويل - جدة منيو وأسعار البيك الدمام ، حيث أن مطعم البيك يمتلك عدة فروع منتشرة على مستوى مدن المملكة العربية السعودية، وفي المقال نوضح لمتابعي موقع ثقفني أسعار ومنيو وجبات البيك في الدمام، بالإضافة إلى ذكر عناوين الفروع وأرقام الاتصال الهاتفي تعد أسعار البيك في الدمام من أفضل الأسعار، كما أن المنيو يحتوي على وجبات متنوعة وساندوتشات، إلى جانب الأطباق الجانبية والآيس كريم والعصائر المختلفة، ويتمثل ذلك فيما يلي:-

وجبة فلافل عادي أو حار بسعر 6.5 ريال.

وجبة فراخ البيك عدد 4 قطع بسعر 16 ريال.

متاح برجر البيك دجاج بالجبنة بسعر 4.5 ريال.

وجبة البيك مسحب دجاج عدد 10 قطع بسعر 16 ريال.

وجبة البيك بيكيز صدور أو وراك دجاج بسعر 14 ريال.

ساندوتش دجاج مسحب بسعر 6.5 ريال.

شاورما البيك بالثومية بسعر 5 ريال سعودي.

شاورما البيك بالطحينة بسعر 5 ريال.

ساندوتش صاج ديلايت بالصلصة الخاصة بسعر 6.5 ريال.

شاندوتش شيش طاووق بسعر 6.5 ريال سعودي.

وجبة جمبري جامبو بسعر 30 ريال.

سعر وجبة الجمبري الاقتصادية بسعر 22 ريال.

وجبة فيليه السمك بسعر 22.5 ريال.

منيو وأسعار البيك الدمام آيس كريم ومشروبات

تتمثل أسعار المشروبات والآيس كريم في فروع مطعم البيك بالدمام فيما يلي:-

آيس كريم بالنكهات المختلفة (فانيلا، شوكولاته، فراولة) بسعر 2 ريال.

ليبتون آيس تي بالنكهات المختلفة (خوخ، مشمش، ليمون) بسعر 3.5 ريال.

مشروبات غازية (بيبيس، سفن أب، ميراندا، بيبسي دايت) بسعر 3 ريال.

عصائر فريش كبير (تفاح، مانجو، برتقال، عنب، كوكتيل) بسعر 2.25 ريال.

عصائر فريش متنوعة حجم صغير بسعر 1.5 ريال سعودي.

زجاجة مياه 600 مل بسعر 1 ريال.

عنوان مطعم البيك في الدمام ورقم الهاتف

تم افتتاح فروع مطعم البيك في الدمام في عام 2019 م، حيث يحتوي على أربعة فروع ومن المتوقع افتتاح المزيد من الفروع خلال السنوات القليلة القادمة.